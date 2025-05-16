Редкая монета Петра I выставлена на продажу в Новосибирске

Новосибирский коллекционер разместил на одном из сайтов объявлений предложение о продаже серебряного рубля 1724 года, на котором изображен профиль Петра I, сообщил atas.info.

По информации издания, монета была отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе, что отмечено на лицевой стороне рубля.

«Над головой императора размещена звезда, а обратная сторона украшена монограммой из четырех коронованных букв П с римскими цифрами I и символом ордена Андрея Первозванного в центре», — сообщил atas.info.

По данным издания, стоимость редкой монеты варьируется от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Встречаются и более высокие цены. Новосибирский коллекционер указал в объявлении, что хочет получить за свой лот 300 тыс. руб. Автор сообщил, что на монете нет серьезных повреждений. Она сохранилась в хорошем состоянии. Еще одно преимущество товара — редкая комплектность.

Согласно данным экспертов, серебряный рубль ценится по двум причинам. Во-первых, редкая монета является артефактом. Во-вторых, монета периода Петра I — символ финансовой реформы, который стал основой денежной системы эпохи Российской империи. Эксперты отмечают, что монета появилась в важный для страны момент — после окончания Северной войны.

По информации издания, на рынке антиквариата часто встречаются подделки редких монет. Рекомендовано заказывать независимую экспертизу, чтобы не стать жертвой мошенников.

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