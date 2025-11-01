Редкая находка: жители Кузбасса обнаружили раненую хищную птицу, похожую на мохноногого канюка

По информации издания, пользователи соцсетей активно комментировали инцидент. В Сети появилось фото птицы. Сова, предположительно, повредила крыло. По мнению горожан, жители нашли мохноногого канюка, известного также как зимняка.

По данным издания, это вид хищных птиц из семейства ястребиных. Он является самым северным представителем своей группы с уникальным кругополярным ареалом, охватывающим Евразию и Северную Америку. Гнездовья птицы встречаются даже на северных и средних островах Курильской гряды. Зимняк — перелетная птица, мигрирующая на зимовку в регионы Южной Европы, Средней и Центральной Азии, а также южные территории США.

Ранее сову обнаружили жители Подмосковья. Орнитолог Анна Лебедева рекомендовала людям, которые хотят помочь попавшим в беду птицам, обращаться к специалистам. Соответствующим опытом наделены орнитологи, сотрудники центров реабилитации диких животных или ветеринарные врачи.

