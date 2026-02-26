Зимний лес под Серпуховом преподнес сюрприз ученым: фотоловушка Приокско-Террасного заповедника зафиксировала редкий момент — осторожная рысь решила проверить барсучьи норы на предмет обеда. Хищница крадучись приблизилась к жилищу, привлеченная запахом хозяина, и попыталась проникнуть внутрь, сообщил REGIONS.

Камера не показала, чем закончилась встреча зверей. Но специалисты спешат успокоить любителей дикой природы: барсукам бояться нечего. Их норы представляют собой сложные многоуровневые системы с несколькими выходами, где можно легко уйти от преследования. Да и сам барсук — зверь серьезный, способный дать отпор.

«Барсуки могут не опасаться за свою безопасность. Они — настоящие мастера строительства подземных убежищ и способны защитить себя от непрошеных гостей», — успокаивают специалисты Приокско-Террасного заповедника.

Сама по себе видеозапись уникальна. Увидеть рысь в дикой природе, да еще и в момент охоты, удается нечасто. Эти кадры лишний раз доказывают, что даже в зимнем, на первый взгляд застывшем лесу, жизнь продолжается. И хищники, и их потенциальные жертвы следуют своим вековым инстинктам, разыгрывая драмы, скрытые от глаз случайного прохожего.

«Наши фотоловушки регулярно фиксируют интересные моменты из жизни обитателей заповедника. Мы стараемся бережно следить за дикой природой и делиться с посетителями уникальными кадрами», — рассказывают сотрудники ПТЗ.

