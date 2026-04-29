Жители и гости Подмосковья смогут отметить День малочисленных народов России в парках

В четверг, 30 апреля, жители и гости Подмосковья смогут посетить тематическое мероприятие «Малые народы – большая Россия», приуроченное ко Дню малочисленных народов Российской Федерации, оно пройдет более чем в 30 парках. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Гостей ждут этнографические выставки и лаборатории «Калейдоскоп народных костюмов», мастер-классы по традиционным ремеслам и не только. Так, например, в парке «Ривьера» в Можайске состоятся лекторий «Узоры единства» и мастер-классы «От орнамента к орнаменту», в парке «Набережная Выстрел» в Солнечногорске - мастер-класс, на котором участники создадут из пластилина орнамент одного из народов России, а также интерактивная выставка, посвященная национальным узорам и символам.

Мероприятие пройдет при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

