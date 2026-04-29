Учащиеся Гимназии им. Е. М. Примакова выступили на международной конференции молодых ученых

Ученики Гимназии им. Е. М. Примакова приняли участие в конференции «Ломоносов»

Официально

Фото: [Гимназия им. Е.М. Примакова]

С 10 по 25 апреля на базе МГУ им. М. В. Ломоносова прошла Международная научная конференция ученых «Ломоносов». В числе участников — ученики Гимназии им. Е. М. Примакова, о чем сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Гимназию представили три школьника: Ульяна Юрина и Илья Галкин, оба — ученики 9‐го класса, выступили с очными докладами, а Сергей Крутихин, ученик 7‐го класса, представил свою исследовательскую работу в дистанционном формате.

Ульяна Юрина изучала проявление когнитивного искажения «эффект свидетеля» среди гимназистов и преподавателей. В рамках исследования участникам предъявляли смоделированные ситуации, а затем анализировали их реакции. Полученные результаты могут помочь по‐новому взглянуть на воспитательную работу и психологическое сопровождение в гимназии.

Илья Галкин посвятил свою работу когнитивному искажению «эффект слепого пятна», но рассмотрел его применительно к фехтовальщикам. В ходе эксперимента молодым спортсменам показывали карточки с фрагментами фехтовальных поединков и просили определить, выигрывает боец или проигрывает. Затем исследователи отслеживали реакции участников. Работа Ильи получила номинацию «Лучшее практико‐ориентированное исследование».

Сергей Крутихин исследовал, как занятия автоспортом (картингом) влияют на отдельные когнитивные процессы: краткосрочную память, внимание и скорость реакции. В исследовании приняли участие 21 гимназист и 24 картингиста. Сравнительный и теоретический анализ показал, что элементы картинга — работа с траекторией, динамическая оценка ситуации и управление в нестандартных условиях — заметно развивают когнитивные способности. В итоге удалось подтвердить, что картинг может служить эффективным средством тренировки когнитивных навыков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по МХК.

Актуально
Подмосковье
Министерство образования Московской области