Учащиеся Гимназии им. Е. М. Примакова выступили на международной конференции молодых ученых

С 10 по 25 апреля на базе МГУ им. М. В. Ломоносова прошла Международная научная конференция ученых «Ломоносов». В числе участников — ученики Гимназии им. Е. М. Примакова, о чем сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Гимназию представили три школьника: Ульяна Юрина и Илья Галкин, оба — ученики 9‐го класса, выступили с очными докладами, а Сергей Крутихин, ученик 7‐го класса, представил свою исследовательскую работу в дистанционном формате.

Ульяна Юрина изучала проявление когнитивного искажения «эффект свидетеля» среди гимназистов и преподавателей. В рамках исследования участникам предъявляли смоделированные ситуации, а затем анализировали их реакции. Полученные результаты могут помочь по‐новому взглянуть на воспитательную работу и психологическое сопровождение в гимназии.

Илья Галкин посвятил свою работу когнитивному искажению «эффект слепого пятна», но рассмотрел его применительно к фехтовальщикам. В ходе эксперимента молодым спортсменам показывали карточки с фрагментами фехтовальных поединков и просили определить, выигрывает боец или проигрывает. Затем исследователи отслеживали реакции участников. Работа Ильи получила номинацию «Лучшее практико‐ориентированное исследование».

Сергей Крутихин исследовал, как занятия автоспортом (картингом) влияют на отдельные когнитивные процессы: краткосрочную память, внимание и скорость реакции. В исследовании приняли участие 21 гимназист и 24 картингиста. Сравнительный и теоретический анализ показал, что элементы картинга — работа с траекторией, динамическая оценка ситуации и управление в нестандартных условиях — заметно развивают когнитивные способности. В итоге удалось подтвердить, что картинг может служить эффективным средством тренировки когнитивных навыков.

