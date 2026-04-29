Капитальный ремонт Орехово-Зуевского техникума завершен на 80%

В Ликино‐Дулеве на улице Центральной продолжается капитальный ремонт учебного корпуса №1 и мастерских Орехово‐Зуевского техникума. По данным Министерства строительного комплекса Московской области, на текущий момент общая готовность объекта составляет 80%. Полностью завершить ремонтные работы планируют в июле 2026 года.

На строительной площадке задействованы 35 специалистов. За время реализации проекта строители уже выполнили демонтажные работы, а сейчас находятся на завершающей стадии ремонта кровли и фасада. Параллельно ведутся общестроительные и отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций.

После реконструкции учебный корпус площадью 3,1 тыс. кв. м превратится в современное образовательное пространство, отвечающее актуальным требованиям к организации учебного процесса.

Капитальный ремонт реализуется в рамках государственной программы по обновлению объектов социальной инфраструктуры Подмосковья. Проект напрямую связан с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

