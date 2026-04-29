Фигурист Алиев впервые рассказал о причинах расставания с Авериной

Известная российская гимнастка Арина Аверина, которая не раз завоевывала медали на мировых первенствах, рассталась со своим возлюбленным, фигуристом Дмитрием Алиевым после того, как он признался в своем тяжелом диагнозе. Об этом в интервью Первому каналу рассказал сам молодой человек, передает интернет-портал «7Дней.ру».

Алиев рассказал, что в 2025 году врачи обнаружили у него туберкулез. Болезнь выявили еще перед началом прошлого сезона: сначала на обследовании заметили затемнение в легких, а дальнейшие тесты подтвердили страшный диагноз.

Фигурист признался, что для него это известие стало сильной психологической травмой: ему пришлось пройти долгий курс химиотерапии, который длился 6,5 месяцев. Дмитрий рассказал, что первые три месяца лечения он вел асоциальный образ жизни, практически не выходя из дома.

Крайне тяжело ему давалась острая фаза болезни. По признанию спортсмена, именно в этот момент, когда он нуждался в поддержке как никогда, его отношения с Авериной подошли к концу.

«И все тогда в моей жизни начало меняться. У меня были отношения какие-то, которые случились в этот период, и они закончились в этот период. Тоже было много всего. Было непросто», — сказал Дмитрий.

Роман пары начался летом 2025 года на свадьбе сестры Арины — Дины. Поначалу они часто появлялись вместе и публиковали совместные фотографии, но затем их совместная активность сошла на нет.

