В Коломне поставили на кадастр новый дом в ЖК «Новоокский»

В городском округе Коломна поставили на кадастровый учет новый дом в ЖК «Новоокский» общей площадью более 9 тыс. кв. м., он рассчитан на 165 квартир различной планировки. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. На территории для них обустроили восемь детских и две спортивные площадки, для автовладельцев предусмотрено 48 гостевых машино-мест.

Проект реализуется в две очереди, он состоит из двух 10-этажных панельных корпусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.