Редкий краснокнижный гриб в виде семицветика обнаружили в Кузбассе

По информации издания, о необычной находке сообщила в соцсетях жительница Киселевска. Местные паблики быстро распространили фото гриба в виде семицветика. Женщина рассказала, что обратила внимание на гриб случайно во время прогулки. Визуально он напоминает цветок, который распустился. Еще одна ассоциация — звезда с несколькими лучами.

По данным издания, редкий гриб был найден в лесистой местности. Он занесен в Красную книгу. Россияне в соцсетях предупредили, что срывать гриб запрещено на законодательном уровне.

«Подписчица нашла редкий краснокнижный гриб в виде семицветика — собирать такие запрещает закон», — написал автор сообщения в соцсетях.

По информации издания, гриб во время раннего развития напоминает шар. Он небольшого размера. Вскоре оболочка лопается и превращается в своеобразные «лепестки». Грибники иногда называют его «грибным цветком». Повреждать каким-либо образом растение также запрещено законом. Официальное название — звездовик сводчатый. Гриб преимущественно растет в лиственных лесах с дренированной почвой. Может вырасти до 10,5 см в высоту.

