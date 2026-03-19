Питбайки оказались вне закона: в России ужесточают правила для мини-мотоциклов

Любителей мини-мотоциклов ждут большие перемены. В России разработали национальный стандарт для питбайков, который перекроет лазейку для нелегального ввоза техники. Документ установит четкие технические нормы, классификацию и методы испытаний. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

До сих пор питбайки ввозили в страну как спортивный инвентарь, что позволяло импортерам уходить от уплаты пошлин и не ставить технику на учет. Теперь эту практику хотят прекратить. После утверждения ГОСТа все ввозимые мини-байки попадут под обязательную сертификацию.

Инициативу комитета Госдумы по молодежной политике уже поддержали в Министерстве промышленности и торговли. В ведомстве намерены навести порядок на рынке и создать прозрачные правила. Сейчас документ проходит межведомственное согласование.

Новые правила ударят и по тем, кто выезжает на питбайках на дороги общего пользования. Минтранс подготовил пакет поправок, запрещающих такую езду. Ограничения могут вступить в силу уже в начале лета. Исключение сделают только для спортсменов со справкой из спортшколы или водительским удостоверением категории «А».

Обычным покупателям, которые раньше могли свободно приобрести мини-мотоцикл, придется либо использовать их только на специальных трассах, либо искать альтернативу.

