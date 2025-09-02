Рейд на автовокзал: выявлено шесть нелегальных перевозчиков

В Кемерово на привокзальной площади находилось большое количество нелегальных таксистов, которые навязчиво предлагали прохожим свои услуги. Подобная активность вызвала раздражение у горожан, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Во вторник, 2 сентября, сотрудники регионального ЛУ МВД России и Госавтоинспекции провели совместный рейд.

По информации ведомства, оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный таксист» ориентировано на пресечение правонарушений в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Представители организаций провели осмотр 110 автомобилей. В ходе проверки выявили шесть человек, которые нарушали правила перевозок. Им выписали протоколы об административной ответственности. Основанием стало осуществление предпринимательской деятельности без предварительного оформления специального разрешения.

«Шесть нелегальных перевозчиков выявлены транспортными полицейскими на привокзальной площади в Кемерово», — указано в сообщении.

В региональной транспортной полиции проинформировали, что собранные материалы направлены в суд. Судья рассмотрит каждое дело по существу. Ход проверок зафиксирован на видео.

Ранее сообщалось, что эксперт Якубович положительно оценил борьбу с нелегальными таксистами в Подмосковье.