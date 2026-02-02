Рейс, сдвинутый на сутки: что известно о задержках рейсов в Сочи, Челябинск и Душанбе после атаки БПЛА

Вечерний авиарейс из Краснодара в понедельник, 2 февраля, так и не прилетел в Челябинск, сообщил kursdela.biz. Авиарейс перенесли на 17 часов.

Корреспондент изучил данные онлайн-табло челябинского аэропорта. Так, из Краснодара должен был вылететь рейс У6 1324 «Уральских авиалиний». Анонсированное время — 20:30. Однако позже появилась информация о переносе времени на 17 часов.

Помимо этого, произошла задержка вылета другого борта того же перевозчика, следующего в Душанбе. Рейс U6 2811, запланированный на 01:00 ночи, был отложен и теперь отправляется только в 9:55 утра. Также сообщается об изменении времени отправления рейса У6 620 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Сочи. Самолет вылетит не в 10:25, а значительно позже — в 15:00.

Как следует из информации Росавиации, причиной сбоев стали меры безопасности. В телеграм-канале Минобороны проинформировали, что в ночь на 2 февраля над территорией Краснодарского края уничтожили четыре БПЛА противника.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что два человека погибли после удара беспилотника ВСУ в Старом Осколе.