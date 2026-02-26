Рейтинг растет, а сугробы остаются: уфимцы спорят о реальном качестве жизни в республике

Республика Башкортостан заняла девятое место в Национальном рейтинге качества жизни по итогам 2025 года. Местные жители комментируют информацию в соцсетях, оставляя негативные комментарии, сообщил mkset.ru.

В Агентстве стратегических инициатив отдельно отметили успехи Башкортостана по нескольким направлениям. В нынешний раз учитывалась поддержка участников СВО. В регионе этому уделяют важное внимание, в частности, действует 55 мер помощи. Они ориентированы не только на военнослужащих, но и членов их семей.

«Башкортостан не просто внедряет федеральные стандарты, но и делится своими наработками: платформа "Берлога" для школьников, виртуальные туры для инвесторов, инклюзивный форум "Ломая барьеры". Главное для нас — чтобы каждый житель чувствовал: жизнь становится комфортнее, безопаснее», — подчеркивает Альбина Касимханова, региональный сервисный уполномоченный, советник главы Республики Башкортостан по развитию социальной политики.

По данным издания, местные жители отреагировали на данные рейтинга. Некоторые пользователи соцсетей положительно оценили изменения в жизни граждан. Так, россиянка отметила, что Уфа постоянно развивается. По ее мнению, жить в городе становится намного комфортнее и приятнее. Она поблагодарила за командную работу.

«Спасибо за школу в Кузнецовском затоне!»; «Очень радует, одни из лучших», — местные жители оставляют положительные комментарии.

По информации издания, критика также прослеживается в комментариях. Горожане оставляют много обращений из-за некачественной уборки улиц после снегопадов. Люди просят лучше расчищать дороги. Один подписчик сообщил, что во дворе многоэтажного дома образовалась яма. Водители не могут проехать, поэтому постоянно образуются пробки.

«Застряла даже мусорная машина», — написал горожанин.

