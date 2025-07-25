Рейтинг управляющих компаний составили для жителей Рязанской области

В Министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области проинформировали об обновлении рейтинга управляющих компаний, сообщило издание 7info.

В ведомстве отметили, что рейтинг составлен с целью сделать работу региональных управляющих компаний прозрачной и конкурентоспособной. При составлении рейтинга специалисты учитывают ряд факторов. Например, было ли у организации предписание от Госжилинспекции. В случае положительного ответа эксперты изучают, как компания отреагировала на предписание.

По информации ведомства, специалисты проверяют отсутствие задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями, умение адаптироваться под потребности цифровой отчетности. Важно, чтобы пользователи могли удобно пользоваться онлайн-сервисами и ГИС ЖКХ. Эксперты обращают внимание, как работает обратная связь.

«Рейтинг составлен по 12 ключевым показателям эффективности», — сообщило издание 7info.

По информации издания, на протяжении практически двух недель для жителей проводят голосование. Именно эти данные имеют ключевое значение для определения места управляющей компании в рейтинге.

Ранее сообщалось, что переехавшая из Подмосковья в Ставропольский край россиянка привела в пример реакцию властей Московской области на решение любой проблемы.