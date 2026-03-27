Река на грани: эксперты предупреждают об опасном обмелении Туры

Специалисты неоднократно обращали внимание на обмеление реки Тура, сообщил nashgorod.ru. Эксперты рассказали, если ли шанс у реки восстановиться или замеченная тенденция неминуемо ведет к ее полному исчезновению.

Гидролог, кандидат географических наук Андрей Расаев высказал мнение, что ожидать возвращения к прежним показателям не стоит. В течение ближайших пяти лет у реки есть шанс немного восстановиться, но при условии определенных факторов. В первую очередь значение имеют погодные условия.

«Если говорить о горизонте пяти лет, многое будет зависеть от погодных условий, прежде всего от снегозапасов и характера весеннего половодья», — отметил специалист.

Гидролог Сергей Демченко предположил, что в среднесрочной перспективе Тура сохранит нестабильный режим. По его мнению, весной уровень реки может подниматься, но на непродолжительное время. В ближайшие пять лет рассчитывать на стабильный подъем не приходится.

Эколог Ирина Гаврина рассказала, что если маловодный период затягивается на несколько лет подряд, трансформируется структура речной поймы. В таком случае ослабевает питание за счет притоков, а водный режим приходит в дисбаланс. Эксперт считает, что проблема маловодья реки связана с общим состоянием окружающей среды в регионе.

«Даже если погодные условия временно улучшаются, система не успевает восстановиться. В таком случае река может оставаться в состоянии хронического маловодья», — говорит эксперт.

Корреспондент издания, проанализировав мнения специалистов, пришел к мнению: даже спустя пять лет водный режим реки, вероятнее всего, сохранит неустойчивый характер с тенденцией к низким показателям. Опрошенные эксперты сходятся во мнении: ожидать, что река полностью пересохнет в ближайшую пятилетку, не приходится.

Ранее стало известно, в каких регионах России ожидается половодье выше многолетних значений.