Стало известно, в каких регионах России ожидается половодье выше многолетних значений

В Центральном и Приволжском федеральных округах ожидается половодье выше среднемноголетних значений, сообщил интернет-портал kaspyinfo.ru. По данным Гидрометцентра, подъем воды выше нормы прогнозируется также на реках Урала, Сибири и юга Дальнего Востока. Особое внимание уделяется регионам, где возможны подтопления.

В Центральном федеральном округе максимальные уровни воды могут превысить норму на 1-1,5 метра, а в некоторых местах — до 2,5 метра. Риск превышения отметок неблагоприятного и опасного явления существует в районе Брянска, Рязани, Тулы, Владимира, Твери, Обнинска и Калужской области. В Московской, Костромской и Ярославской областях ожидается выход воды на пойму.

В Приволжском и Уральском федеральных округах половодье выше нормы прогнозируют на реке Вятке и ее притоках, а также в Кировской области на притоках Волги. Возможен выход на пойму на отдельных реках Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Пермского края.

На территориях, граничащих с Казахстаном, половодье 2026 года пройдет в более мягких условиях, чем в прошлом году. С 4 марта ведется ежедневное информирование о прохождении половодья и режимах работы водохранилищ Казахстана.

В марте приток воды существенно выше нормы ожидается в Нижнекамском (166%), Куйбышевском (165%) и Шекснинском (146%) водохранилищах. Суммарный приток в водохранилища на Волге и Каме прогнозировался в пределах 9,4-13,4 кубического километра, что составляет 121% нормы.

Специалисты продолжают заниматься мониторингом ситуации и призывают жителей потенциально опасных районов следить за обновлениями прогнозов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в связи с половодьем усилили работу водоканалов.