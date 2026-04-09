«Река сбросила лед»: очевидцы показали, как огромные льдины плывут по Томи

В четверг, 9 апреля, в Кемерове стартовал сезонный ледоход на реке Томи. Об этом сообщает постоянный читатель VSE42.Ru , который поделился наблюдениями с редакцией. Судя по кадрам, полученным от очевидца, водная артерия уже сбросила ледяной панцирь на большей части участков, проходящих в границах города. Единственное исключение, по его словам, — акватория у новой набережной в районе Притомского.

На присланных фото и видео запечатлена типичная для этого времени года картина: по течению неторопливо движутся как мелкие ледяные обломки, так и крупные, внушительные льдины. Зрелище, традиционно привлекающее внимание горожан, пока не вызывает опасений у специалистов.

Как пояснили в Кемеровском гидрометцентре, уровень воды в Томи утром 9 апреля составлял 245 сантиметров. Для сравнения: критической отметкой, за которой начинается угроза подтоплений, здесь считается уровень в 760 сантиметров. по мнению специалистов, текущие показатели находятся в пределах нормы, и поводов для беспокойства у жителей областного центра нет.

«Напряженная ситуация сейчас в Усть-Кабырзе Таштагольского округа, где река Мрассу выходит из берегов», — сообщил VSE42.Ru.

Ранее сообщалось, что губернатор Кузбасса Середюк призвал родителей следить за детьми у берегов рек.