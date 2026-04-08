«Опасное и красивое зрелище»: губернатор Кузбасса попросил родителей следить за детьми во время ледохода
Губернатор Илья Середюк на фоне старта ледохода в своем телеграм-канале обратился к жителям региона с просьбой быть аккуратными, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации губернатора, в Кузбассе ледоход охватил практически все реки региона. На Кондоме в районе Калтана существовала угроза образования затора. Из-за небольшой глубины ледяные массы начали оседать на мель, перекрывая течение. В результате вода стала выходить из берегов.
По данным главы региона, специалисты заранее провели ослабление ледового поля на этом участке. Благодаря этому вода, пришедшая с верховьев, сумела разломать лед и беспрепятственно уйти дальше. В настоящее время ледоход уже добрался до Томи. Утром его наблюдали в районе Новокузнецка, а сейчас он движется в сторону Кемерова.
По информации издания, сотрудники профильных служб в круглосуточном режиме мониторят уровень воды в реках и перемещение льда. Информация обо всех изменениях оперативно поступает руководителю региона.
Как сообщалось ранее жители Кузбасса активно снимают ледоход на Томи и делятся видео в соцсетях. В связи с этим глава региона обратился с просьбой.
«Знаю, что многие любят наблюдать за ледоходом. Он притягивает и детей. Будьте внимательны и следите, чтобы ребята не играли вблизи берегов», — отметил глава региона.
