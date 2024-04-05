Udm-info: правительству Удмуртии невыгодно искать виновников загрязнения реки Ува

Местные жители наблюдают, как цвет реки поменялся за последние годы. Вода имеет неприятный запах. Проживающая в реке рыба, гибнет. Она тухнет на берегу. В воде можно заметить куски шкуры свиней. Люди жалуются в социальных сетях, фиксируют нарушения на фото и видео, пишут официальные заявления в специализированные ведомства.

«Очередной сброс, река Ува, ниже Вавожа, так называемые Пионеры. Вонь стоит неимоверная, вот два окунька дохлых, рыба гибнет и никому нет дела. Все в зловонной пене, к речке подойти невозможно», — поделился житель поселка.

Каждый раз происходит одна и та же ситуация. Заявление у людей принимают. Потом начинается длительное расследование и миллионные совещания. Специалисты берут пробы воды, фиксируют превышение ядовитых веществ и говорят, что в ситуации будут разбираться. За все время еще ни разу не было названо ни одно из названий компаний-нарушителей. Состояние реки только ухудшается.

«Это надо увидеть. Такой ужас… Слизь, пена, куски кожи от поросят попадают… Вонь стоит такая, что тошнит даже когда мимо проезжаешь на машине», — в красках описывают жители Вавожского района картину у берегов отравленной Увы.

Создается впечатление, пишет автор материала Udm-info, что региональному правительству просто невыгодно называть нарушителей. Это известные компании, которые приносят существенный доход правительству, выигрывают престижные премии, считаются визитной карточкой региона и гордостью команды правительства.

«Не нужно быть ни Шерлоком Холмсом, ни Игорем Красновым, ни Александром Бастрыкиным, чтобы только из этих сообщений понять, с какого предприятия в Увинском районе в реку могут попасть «куски кожи от поросят» в промышленных количествах, а также чей завод расположен «выше по течению реки». С этим, на наш взгляд, справилась бы любая Евлампия Романова, едва окончившая юрфак. Проблема лишь в том, что одно из этих предприятий является дипломантом конкурсов «100 лучших товаров России», «Бренд Удмуртии» и «Лучшие продукты детям». А другое перерабатывает в год сотни тысяч тонн молока из того миллиона, которым так гордится правительство республики», — пишет Udm-info.

Ранее мы сообщали о последствиях паводка в Оренбургской области.