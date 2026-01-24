Рекорд холода в ночь на 24 января: в Москве — -17,3 °C, в Подмосковье — почти -30 °C

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале проинформировал, что прошедшая ночь с 23 на 24 января в Москве стала рекордно холодной для текущего зимнего сезона.

Согласно наблюдениям базовой метеорологической станции столицы на ВДНХ, температура воздуха опустилась до -17,3 °C, что стало новым сезонным минимумом. Предыдущий рекорд принадлежал 24 декабря 2025 года, когда столбик термометра показывал -16,4 °C.

В разных районах мегаполиса температура распределялась неравномерно. Например, на метеостанции «Балчуг» зафиксирован минимум в -14,5 °C, в то время как в Бутово столбик термометра опустился до -20,8 °C. Наиболее сильные морозы наблюдались в Новой Москве: в Михайловском температура достигла -26,4 °C.

В Московской области температурный диапазон оказался еще шире. По данным эксперта, в Черустях был отмечен абсолютный минимум для всего Подмосковья с начала зимы — -28,2 °C. В то же время в Солнечногорске температура была значительно выше, составив -14,2 °C.

«Приведены данные по состоянию на 6 часов утра, а в условиях антициклональной, тихой и относительно малооблачной погоды, самая низкая температура воздуха чаще всего отмечается в момент близкий к восходу Солнца, так что в ближайшие час-два температура может еще немного понизиться», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве 24 января ожидается похолодание до –24 градусов ночью.