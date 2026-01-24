Морозы до –26: погода в Московском регионе 24 января

Сильные морозы сохранятся в Московском регионе в субботу, 24 января. Осадков почти не ожидается, однако из-за гололедицы на дорогах и тротуарах жителям стоит быть особенно внимательными. Прогноз опубликован Гидрометцентром России.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от –12 до –17 градусов, а ночью похолодает до –26. Существенного ветра не ожидается, что сделает мороз более «сухим», но не менее ощутимым.

В Москве в дневные часы столбики термометров покажут –12…–14 градусов. Ночью температура резко понизится — до –24. Атмосферное давление сохранится на уровне 757 мм рт. ст., что указывает на устойчивую зимнюю погоду.

Ранее сообщалось, что выходные в Московском регионе пройдут под знаком сильных морозов.