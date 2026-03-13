Рекордная снежная весна: Кузбасс накрыл мощный циклон — сугробы растут на глазах, ветер усиливается

Кузбасс продолжает бороться с капризами погоды — регион накрыл мощный циклон, принесший с собой аномальные снегопады и ураганный ветер, сообщил VSE42.RU .

Как пояснили в Кемеровском гидрометцентре, погоду в области определяет обширный атмосферный вихрь. Из-за него ожидаются интенсивные осадки, а при прохождении фронтальных зон возможны опасные порывы ветра.

Минувшие сутки стали рекордными по количеству выпавшего снега — в некоторых районах показатели приблизились к декадной норме. Синоптики обращают внимание на нестабильность: высота снежного покрова может резко меняться в течение нескольких часов.

«Например, на метеостанции Новостройка на утро 12.03.26 высота покрова достигала 82 см, а на утро 13.03.26 повысилась до 92 см», – делятся синоптики.

По информации издания, особенно впечатляющая картина наблюдается в поселке Центральный. Здесь утром 13 марта снежный покров достиг 209 сантиметров, и осадки не прекращаются до сих пор.

Погодные условия создают для жителей региона дискомфорт. В некоторых районах зафиксированы отключения электроэнергии. Люди также вынуждены ждать включения холодной воды. Специалисты оперативно реагируют и выполняют ремонтные работы.

