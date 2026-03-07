Рекордный случай: мошенники активизировались перед 8 Марта и устроили настоящую осаду одной абонентке из Москвы

Специалисты сервиса «МТС Защитник» зафиксировали рекордную активность телефонных мошенников в отношении одной из российских абоненток, сообщило РИА Новости.

По данным аналитиков, злоумышленники предприняли почти 3,5 тыс. попыток дозвониться до женщины. В среднем ей поступало по 18 нежелательных вызовов ежедневно, при этом пик активности пришелся на первую неделю марта.

«Рекордный случай по количеству звонков одному абоненту был зафиксирован в Москве: человеку позвонили 3 442 раза… В среднем россиянке поступало 18 звонков в день, а большая их часть (53%) пришлась на первую неделю весны со 2 по 7 марта», — сообщили они.

Как рассказали представители сервиса, первые подозрительные звонки начали поступать абонентке еще во второй половине февраля. С приближением праздничных дней интенсивность обзвона только нарастала.

По данным аналитиков, мошенники активно эксплуатировали предпраздничное настроение граждан: звонившие представлялись курьерами, которые якобы спешат вручить женщине подарочный сюрприз. Другие легенды включали предложения приобрести различные товары по выгодным ценам — с огромными скидками и по «специальным условиям», доступным только ограниченному кругу покупателей.

«Важно помнить, что сотрудники каких-либо коммерческих организаций не занимаются продажей товаров по телефону, а курьеры не спрашивают коды для выдачи подарков… В случае если вы все же стали жертвой обмана, оперативно обратитесь в правоохранительные органы для решения проблемы», — напомнили в сервисе.

