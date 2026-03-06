В России появились «бьюти-мошенники», ворующие аккаунты в Telegram

В преддверии Международного женского дня в России активизировались мошенники, нацеленные на мастеров красоты, пишет телеграм-канал SHOT. Жертвами становятся мастера маникюра, бровисты и другие специалисты бьюти-сферы.

Отмечается, что злоумышленники массово угоняют их аккаунты в Telegram, чтобы потом использовать странички для выманивания денег у друзей и родственников, а также для получения доступа к данным клиентов.

Схема выглядит так: мастеру пишет якобы потенциальный клиент, интересуется свободными «окошками», после чего просит созвониться, чтобы уточнить дату и время. В этот момент специалисту звонят с двух разных номеров. Если ответить на любой из этих звонков, связь сразу обрывается.

Сразу после этого лжеклиент объясняет, что у него две сим-карты, и он запутался, с какой звонил. Он просит мастера подсказать последние четыре цифры номера, с которого только что был звонок. Ничего не подозревающая работница называет цифры, которые на самом деле оказываются кодом доступа к ее аккаунту. После этого мошенники получают полный контроль над страницей.

Мастеров красоты призывают быть бдительными: ни в коем случае не называть никаких кодов и цифр, даже если собеседник представляется клиентом. Лучше перезванивать самостоятельно по известным номерам или проверять информацию через другие каналы связи.

Ранее юрист Александр Хаминский дал советы по защите персональных данных.