В Московской области начался досрочный период проведения Единого государственного экзамена

Сегодня подмосковные школьники уже написали ЕГЭ по географии и литературе в рамках досрочного периода. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Отмечается, что оба экзамена прошли штатно на базе школы №11 в Красногорске. Она и будет пунктом проведения экзаменов на протяжении всего досрочного периода.

Со слов вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, географию сегодня сдавали 10 человек, литературу – 9 человек. Результаты сегодняшних экзаменов станут известны не позднее 5 апреля. А всего в Подмосковье более ста пятидесяти школьников будут участвовать в досрочном ЕГЭ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил учеников и педагогов гимназии имени Подольских курсантов за активное участие в «Неделе добрых дел».