Ректор КузГТУ пояснил причину популярности специальностей, связанных с химией

Ректор КузГТУ Алексей Яковлев рассказал о причинах популярности специальностей, которые связаны с химическими и нефтегазовыми технологиями, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ректор рассказал, что до окончания обучения 90% студентов уже знают, где будут работать. Во время обучения они создают новые продукты, которые ежедневно применяют россияне. Молодые люди также учатся менять уже существующие продукты, чтобы улучшить их качество. Для проведения опытов в учебном заведении созданы все условия: функционирует инновационная лаборатория, предоставлены современные агрегаты.

Ректор обратил внимание, что люди ежедневно пользуются химическими продуктами, просто не осознают это. Без знания и навыков невозможно успешно развивать машиностроение, фармацевтику, сельское хозяйство и многие другие отрасли. По данным эксперта, в отрасли работает 12,5 тыс. человек. В числе квалифицированных специалистов — выпускники Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева.

«Химия присутствует практически во всех аспектах нашей жизни. Все, что нас окружает — от бытовых товаров до сложных промышленных процессов, — так или иначе связано с химическими технологиями», — отметил ректор КузГТУ Алексей Яковлев.

По информации издания, абитуриенты, которые поступают по результатам ЕГЭ, поощрены стипендией в размере 15 тыс. руб. Ее будут начислять первый семестр обучения. В случае успешной сдачи сессии, выплаты будут продолжены в прежнем размере. В университете действует модульная система обучения. При ее помощи студенты получают не только теоретические знания, но и практические навыки.

Ранее сообщалось, что на Всероссийской ярмарке трудоустройства жителям Подольска предложили более 800 рабочих мест.