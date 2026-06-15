В «Литвиново» зазвучат песни у костра: в подмосковном лагере стартовал палаточный сезон

В оздоровительном комплексе «Литвиново» 15 июня начала работу 1-я смена палаточного лагеря, где привычный комфорт базы гармонично сочетается с настоящей атмосферой туристического похода. Проект реализуется при поддержке МЧС России по Подмосковью и уже в 3-й раз открывает ребятам дверь в мир приключений. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

В условиях палаточного лагеря ребята не просто весело проводят время — они учатся быть самостоятельными, ценить взаимовыручку, на 2 недели по-настоящему «выпадают» из цифрового мира и строят искренние, живые отношения со сверстниками.

Программа смены продумана так, чтобы каждый день приносил новые открытия и навыки. Юных участников ждут туристические эстафеты, тренировки на скалодроме, практические мастер‐классы, например, по вязанию надежных узлов и ориентированию на местности. Особую магию отдыху придают вечерние посиделки у костра с гитарой: именно в такие моменты рождаются самые теплые воспоминания и крепкая дружба.

Сейчас первый заезд уже разместился в просторных стационарных палатках, а за безопасность, организацию и поддержку ребят отвечают вожатые — студенты колледжа МЧС. Главный вектор программы — сплочение коллектива и освоение базовых навыков выживания в природных условиях: дети учатся ставить палатки, правильно собирать рюкзак, ориентироваться по карте и компасу, действовать сообща в нестандартных ситуациях.

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