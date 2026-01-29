«Ремень или диалог?»: россияне спорят в соцсетях из‑за плевка школьника в домофон

В Новокузнецке жители одного из домов опубликовали в соцсетях видео с камер наблюдения, чтобы разыскать молодых людей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В соцсетях жильцы дома проинформировали, что заметили на домофоне следы ДНК. Они решили разобраться, что произошло. Восстановить хронологию событий смогли при помощи видео: молодые люди выходили из подъезда. Один повернулся в сторону домофона и плюнул в его сторону несколько раз. Жители считают подобное поведение некорректным.

Пользователи соцсетей обсуждают инцидент. Они отметили, что молодой человек нуждается в наказании со стороны родителей при помощи «ремня». Однако такого мнения придерживаются не все россияне.

«Если б заставить, например, весь подъезд мыть вместо технички денек примерно, а ремень чем поможет?)» — отметили в комментариях под видео.

Согласно данным видеозаписи, житель, который плюнул в домофон, — школьник. Его друг, замеченный на видео, также ученик. Некоторые пользователи отметили, что воспитание ребенка с применением физической силы закончится его озлобленностью. Видео выложили в соцсетях рано утром, оно продолжает набирать просмотры и комментарии.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке жильцы дома до пожара в подъезде, во время которого в лифте едва не погибли девушка с подростком, обращались в УК месяцами с просьбой убрать старую мебель.