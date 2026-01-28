«Распрощалась с жизнью в лифте»: жильцы просили убрать хлам месяцами — УК отреагировала только после пожара в подъезде

Во Владивостоке девушка с подростком едва не погибли в застрявшем лифте жилого дома из-за пожара, очагом которого стала старая мебель в подъезде. Пострадавшая рассказала, какой стресс испытала, сообщил vostokmedia.com.

По словам пострадавшей, двери в лифте закрылись. Внутри помещения ощущалась волна жара и дыма. Девушка уверена, что выбраться самостоятельно было невозможно. Одежда пострадавшей и лицо были в саже.

«Я уже распрощалась с жизнью в этом лифте», — рассказала женщина.

Жильцы дома рассказали, что мусор и старая мебель находились у лифта не один день. Россияне неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой разобраться с хламом. Месяцы шли, но проблема не решалась.

«Нам говорили, что управляющая компания ничего не обязана», — утверждают жители.

По словам жильцов, после пожара мусор и мебель оперативно убрали. Однако люди не понимают, почему на ситуацию отреагировали только после инцидента.

По информации издания, девушка получила ожоги. Ей оказали медицинскую помощь. Подросток получила тяжелые ожоги лица и тела, которые, по предварительным оценкам, достигали глубоких слоев тканей. По информации МЧС, возгорание произошло внезапно на седьмом этаже.

