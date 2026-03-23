«Ремонт длится более трех лет»: житель Белова оставил жалобу в чате губернатора Кузбасса

Житель Белова оставил в чате губернатора Кузбасса Ильи Середюка жалобу на пробки в городе: на протяжении года на одном и том же участке люди вынуждены проводить в пробках около 40 минут, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, речь идет о путепроводе в Белове, на котором проводят ремонтные работы. По этой причине автомобилисты вынуждены объезжать данный участок дороги. Местный житель в чате главы региона написал, что ремонт длится более трех лет.

По данным издания, мост должны были отремонтировать до конца марта 2026 года. О сроках информировал мэр города. Однако сроки были перенесены. В пресс-службе мэрии Белова проинформировали, что путепровод «Южный» представляет собой инженерное сооружение повышенной сложности, поскольку находится в непосредственной близости от железнодорожных путей и пересекается с ними.

По данным пресс-службы, такое расположение накладывает особые требования на проведение ремонтных работ: все этапы выполняются в четкой технологической последовательности, а главным приоритетом остается обеспечение безопасности движения поездов и сохранение их штатного графика. Завершить ремонтные работы на путепроводе «Южный» планируется к концу 2026 года. На данный момент все мероприятия идут в соответствии с утвержденным графиком.

«Таким образом, путепровод "Южный" будет готов спустя четыре года от начала работ», — говорится в статье «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ранее сообщалось, что самоеды устроили пробку в Наро-Фоминске, играя на трассе.