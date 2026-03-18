Ремонт не на века: кемеровчане заметили, что новые дороги быстро покрываются ямами
VSE42.RU: жители Кемерова пожаловались в соцсетях мэру на состояние дорог
Фото: [REGIONS/Дарина Левкина]
В социальных сетях мэра Кемерова появились жалобы местных жителей на состояние городских улиц, сообщил VSE42.RU. Горожане считают состояние некоторых дорог ужасным и опасным.
По информации издания, горожане уверены, что некоторые участки дорог требуют незамедлительного ремонта. Одна из жительниц написала, что по улице Волошиной необходимо капитально отремонтировать 2 км дорожного полотна. Горожанка считает, что можно было бы отреставрировать улицу полностью или хотя бы начать с верхних участков.
«Вы вообще видели результаты капитальных ремонтов дорог?» — написала одна из жительниц.
В продолжении темы жительница Кемерова привела в пример другие улицы в городе, где относительно недавно выполняли ремонтные работы. Женщина предположила, что из-за некачественного ремонта асфальт быстро приходит в негодность. Как следствие, появляются ямы и трещины. Горожанка высказала мнение, что многие улицы «разбиты».
По данным издания, мнение горожанки подержали другие подписчики. Одна из местных жительниц высказала мнение, что асфальт быстро приходит в негодность из-за передвижения грузовиков.
«Колодцы скоро провалятся под колесами», — добавила местная жительница..
По информации издания, особое недовольство горожан вызывает состояние Казачьего тракта после ремонта. Кемеровчане жалуются на неровности и перепады асфальтового покрытия, которые, по их словам, при разрешенной скорости приводят к поломкам машин. В народе дорогу уже назвали «идеальной зоной для аварий».
По данным издания, жители настаивают на ужесточении контроля за качеством дорожных работ, подчеркивая, что речь идет не только о комфорте, но и о безопасности.
Ранее губернатор Воробьев рассказал о переходе дорожных служб на весенний период работы в Подмосковье.