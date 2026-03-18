Ремонт не на века: кемеровчане заметили, что новые дороги быстро покрываются ямами

В социальных сетях мэра Кемерова появились жалобы местных жителей на состояние городских улиц, сообщил VSE42.RU . Горожане считают состояние некоторых дорог ужасным и опасным.

По информации издания, горожане уверены, что некоторые участки дорог требуют незамедлительного ремонта. Одна из жительниц написала, что по улице Волошиной необходимо капитально отремонтировать 2 км дорожного полотна. Горожанка считает, что можно было бы отреставрировать улицу полностью или хотя бы начать с верхних участков.

«Вы вообще видели результаты капитальных ремонтов дорог?» — написала одна из жительниц.

В продолжении темы жительница Кемерова привела в пример другие улицы в городе, где относительно недавно выполняли ремонтные работы. Женщина предположила, что из-за некачественного ремонта асфальт быстро приходит в негодность. Как следствие, появляются ямы и трещины. Горожанка высказала мнение, что многие улицы «разбиты».

По данным издания, мнение горожанки подержали другие подписчики. Одна из местных жительниц высказала мнение, что асфальт быстро приходит в негодность из-за передвижения грузовиков.

«Колодцы скоро провалятся под колесами», — добавила местная жительница..

По информации издания, особое недовольство горожан вызывает состояние Казачьего тракта после ремонта. Кемеровчане жалуются на неровности и перепады асфальтового покрытия, которые, по их словам, при разрешенной скорости приводят к поломкам машин. В народе дорогу уже назвали «идеальной зоной для аварий».

По данным издания, жители настаивают на ужесточении контроля за качеством дорожных работ, подчеркивая, что речь идет не только о комфорте, но и о безопасности.

