Ремонт с криминальным финалом: плиточник и его знакомый предстанут перед судом за кражу золота

Полиция Кузбасса: дело о краже ювелирных изделий на 600 тыс. руб. передано в суд

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая]

В Кузбассе перед судом предстанут двое мужчин, которые после выполнения ремонтных работ в квартире украли у собственников золотые украшения на сумму в более чем 600 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

По информации издания, 40-летний житель города обнаружил, что его квартира лишилась внушительной коллекции золотых украшений после завершения отделочных работ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности причастных к преступлению лиц. Ими оказались непосредственно исполнитель отделочных работ — мастер по укладке плитки. Выяснилось, что хозяин квартиры давал ему комплект ключей.

По данным ведомства, мужчине помогал в осуществлении преступных действий его 39-летний товарищ. Строители сделали дубликат с оставленных ключей. Когда заказчик расплатился за услуги, они вернулись в квартиру и забрали все ювелирные изделия.

По информации ведомства, часть украшений была оперативно сдана в один из ломбардов, а вырученные от сделки деньги мужчины успели потратить на собственные нужды. Оставшиеся ценности возвращены законному владельцу.

Ранее сообщалось, что житель Кузбасса осужден на 1,5 года за удар ножом обидчика дочери.

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