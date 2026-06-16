Суд решил иначе: защита дочери обернулась для отца реальным сроком в колонии

Березовский городской суд поставил точку в резонансном уголовном деле о бытовом конфликте, фигурантом которого выступил местный житель. Мужчина обвинялся в том, что нанес серьезные увечья сожителю своей дочери, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент, по информации надзорного ведомства, произошел в январе 2026 года. В тот день мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, узнал о том, что его сожитель совершал противоправные действия по отношению к его дочери.

Узнав об этом, он принял решение разобраться с обидчиком лично, без привлечения правоохранительных органов. В ходе завязавшейся ссоры, переросшей в конфликт, защитник нанес своему оппоненту один удар ножом. Как впоследствии установили эксперты, полученное ранение классифицировалось как вред здоровью, опасный для жизни потерпевшего.

Как отмечено в сообщении ведомства, подсудимый полностью признал свою вину. Данное обстоятельство, а также позиция государственного обвинителя были учтены судом при вынесении окончательного решения. Действия мужчины суд квалифицировал как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

По данным прокуратуры, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года. Местом отбывания наказания назначена исправительная колония общего режима. В настоящий момент вердикт суда обжалованию не подлежит и вступил в законную силу.

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