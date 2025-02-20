Ремонт в квартире: дизайнер рассказал, на чем запрещено экономить

Владелец студии дизайна интерьера Design Home Олимпиада Груничева рассказала, на чем можно сэкономить во время ремонта квартиры, сообщил tagilcity.ru.

Эксперт высказала мнение, что экономить можно на вещах и предметах, которые легко заменить. Например, мебель, шторы или коврики. Дизайнер рекомендует не экономить на встраиваемой мебели, на полах и стенах, на потолках.

«Если вы будете сами проживать в квартире, то советую не экономить на инженерии. Рекомендую сделать приточно-вытяжную вентиляцию, шумоизоляцию и конечно же не экономить на сантехнической части проекта, а также электрике», — советует эксперт.

Дизайнер Олимпиада Груничева также советует приглашать опытных специалистов. От их профессионализма зависит качество выполненных работ и время дальнейшей эксплуатации. Кроме того, эксперт рекомендует выбирать качественные строительные материалы. Важно, чтобы они были безопасными. Дизайнер предупредила, что их стоимость будет выше. По мнению специалиста, снизить запросы можно, если квартиру ремонтируют для сдачи в аренду.

Начать ремонт эксперт советует с составления проекта. Поручить данную работу можно опытному дизайнеру, который будет учитывать пожелания клиента и цели. По мнению Груничевой, наличие образования у дизайнера — одно из главных требований к специалисту. В дизайн-проекте эксперт представит визуализацию и чертежи. На основании этих данных можно составить смету.

«Ремонт можно сравнить с выбором автомобиля. Можно купить и ездить на жигулях, а можно с комфортом передвигаться на автомобиле класса люкс с личным водителем», — резюмировала в беседе с корреспондентом TagilCity.ru Олимпиада Груничева.

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