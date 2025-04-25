Рэпер Баста заработал на ресторанном бизнесе 395 млн руб.

Издание отметило, что с доходом певца Василия Вакуленко можно ознакомиться в открытых источниках. Так, в 2024 году ООО «ФРЭНК БАЙ БАСТА» получило чистую прибыль в размере 370 млн руб. По итогам прошлого года компания принесла Вакуленко прибыль в размере 197 млн руб.

По информации издания, певец владеет сетью ресторанов Frank by Баста. Точки расположены в разных российских городах. Например, в Москве их более 15. Бизнес рэпера развивается преимущественно успешно. Сложности возникают, но нечасто. Так, в 2024 году компания числилась в задолжниках налоговой службы. Размер долга ООО «ФРЭНК БАЙ БАСТА» по состоянию на ноябрь составил 33 тыс. руб. По информации издания, в настоящее время долг полностью погашен. Других задолженностей нет.

На официальном портале сети ресторана отмечено, что в меню есть разные авторские блюда. В ресторанах царит стиль хип-хоп.

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