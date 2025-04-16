Американский рэпер Offset не выступит в Москве 18 апреля

Концерт популярного американского рэпера Киари Сифуса, более известного как Offset, запланированный на 18 апреля в Москве, не состоится. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Отмечается, что вместо этой даты выступление музыканта перенесли на 26 апреля по личной инициативе артиста.

По информации источника, перенос вызван «важными делами», которые возникли у рэпера. Вечером, 15 апреля, Offset сообщил организаторам, что ему необходимо срочно заняться некоторыми вопросами, из-за чего он не сможет вылететь в Россию в указанные сроки.

Несмотря на это, артист заверил своих поклонников, что на следующей неделе он обязательно прилетит в Москву и даст концерт «на все 100%». Кроме того, Сифус выразил желание провести время в российской столице перед своим шоу — он запланировал экскурсию по Кремлю и визит в местные бутики для обновления гардероба.

Ранее сообщалось, что певица Алсу обвинила организаторов в срыве ее концерта в Екатеринбурге.