Рэпер Птаха обвинил поклонников в смерти Паши Техника

Рэпер Птаха высказал мнение, что в смерти Паши Техника виноваты его поклонники, сообщил телеграм-канал Mash.

Певец пояснил свою точку зрения. Он считает, что публика радовалась появлению Паши Техника под действием запрещенных препаратов. В таком состоянии рэпер «творил дичь», что привлекало внимание зрителей. Передачи и шоу, где Паша Техник был в трезвом состоянии, не набирали большого количества просмотров.

«Это была вина не Паши, это была вина общества», — так прокомментировал смерть Паши Техника рэпер Птаха.

Рэпер Птаха отметил, что история Паши Техника — это наглядный и трагический пример, к чему приводит употребление запрещенных препаратов. Певец рассказал SHOT, что виделся лично с Техником около месяца назад.

Птаха, как и многие другие коллеги, пришли на церемонию прощания. SHOT отметил, что боец ОМОНа не пускал его в зал, где находился гроб Техника. Между бойцом и певцом завязался словесный конфликт на повышенных тонах. В итоге Птахе разрешили пройти. Гроб с телом Паши Техника вынесли из храма.

Присутствующий на прощании с Пашей Техником корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» сравнил происходящее с безумием: истерика в храме, слитые фото гроба и поклонение портрету.