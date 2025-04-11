Прощание с Пашей Техником обернулось безумием: истерика в храме, слитые фото гроба и поклонение портрету
Прощание с Пашей Техником в Лефортово обернулось безумием: на месте полиция
Церемония прощания с Пашей Техником в Лефортово вылилась в безумное зрелище. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» запечатлел события, развернувшиеся как возле храма, так и внутри него.
На одном из видеороликов видно, как поклонница, встав на колени, целует изображение Паши. В это же время правоохранительные органы приступили к усмирению нарушителей порядка. А с началом допуска людей в храм прибыло дополнительное полицейское подкрепление с автоматами.
Непосредственно в храме у одной из присутствующих случился нервный срыв. Сотрудникам пришлось вывести девушку за пределы территории.
Из-за скопления фанатов движение по Солдатской улице затруднено. Автомобили с трудом пробираются сквозь толпу. Некоторые почитатели Паши Техника забрались на близлежащие здания рядом с храмом Петра и Павла, чтобы наблюдать за происходящим с высоты.
Как пишет портал Super, товарищи Паши Техника по группе Kunteynir и его давние друзья обсуждают обстоятельства утечки фотографий рэпера в гробу.
По их мнению, именно Кристина Лекси, последняя девушка Техника, работающая в сфере эскорта и сопровождавшая его в поездке в Таиланд, была источником этих снимков. Судя по реакции Максима Синицына и Андрея (Блев МС), они были крайне возмущены ее действиями.
Незадолго до церемонии прощания с артистом, его бывшая супруга, Ева Карицкая, обнародовала видеозапись, обнаруженную в телефоне Паши.
На кадрах видно, как рэпер находится под воздействием каких-то веществ, а Лекси, смеясь, пытается убедить всех, что с ним все в порядке. Через несколько дней после создания этого ролика Техника погрузили в состояние искусственной комы.
Ранее сообщалось, что около 500 фанатов Паши Техника начали скандировать его имя у храма.