Рэперу Тимати предъявили заочные обвинения на Украине

В украинском ведомстве рассказали, что для объявления заочного обвинения собрана доказательная база. Сообщается, что певец принимал участие в мероприятиях, посвященных победе Владимира Путина на президентских выборах. Рэпер также был присутствовал на инаугурации российского лидера. Артист был доверенным лицом Владимира Владимировича на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах.

«На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Тимуру Юнусову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины», — указано в сообщении.

В телеграм-канале СБУ также указано, что Крым — это территория Украины, которая временно не находится под контролем правительства страны. Певца обвинили в том, что после проведения референдума он неоднократно посещал территорию полуострова и поддерживал решения российского правительства. После вынесения обвинений на Украине пройдет досудебное расследование, которое будет контролироваться руководством прокуратуры.

По информации агентства, подобные обвинения ранее выносили многим публичным лицам, но ни к каким последствиям это не привело.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали включение Овечкина в базу «Миротворец».