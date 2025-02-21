Репетитор: школьникам сложно сдавать ВПР из-за низкого уровня преподавания

Репетитор по математике и физике Дмитрий опровергает мнение о том, что уровень заданий ВПР не соответствует школьной программе, сообщил newstracker.ru.

Репетитор высказал мнение, что уровень преподавания не соответствует школьной программе. Дмитрий рассказал, что сам является родителем. Как отец и эксперт, он уверен, что получить качественное образование в настоящее время можно исключительно в гимназиях и платных лицеях. В заведениях уровень преподавания высокий. Учащиеся могут не переживать из-за ВПР и относиться к контролю знаний как к обычной контрольной работе.

Эксперт рассказал, что на ВПР ребятам предложено решать квадратные уравнения, определять квадратный корень или же выполнять задание по теории вероятностей. По мнению репетитора, задания для ВПР-2025 соответствуют школьной программе.

«Задания отличные, и, действительно, отражают важнейшие разделы алгебры и геометрии, которые изучаются в восьмом классе», — высказал мнение репетитор по математике и физике Дмитрий.

По мнению репетитора, многие школьники и их родители волнуются перед сдачей ВПР. В преддверии выполнения работы часто происходит «слив» информации, что является одной из актуальных проблем. Учащиеся нередко признаются, что ответы на задания получают от самих же учителей. По мнению Дмитрия, педагоги становятся жертвами системы. С одной стороны, ВПР в прошлые годы был добровольным. С другой стороны, носил принудительный характер.

«Родители уверяют, что ВПР — это стресс, кто-то распространяет ответы и задания перед проверочной работой, совсем не веря в способности детей. Это означает только одно: школьная программа не преподается на должном уровне», — прокомментировал репетитор.

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