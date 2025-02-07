Кравцов призвал выяснить, почему высокобалльники не поступают в вузы

Выпускники школ, получившие высокие баллы на ЕГЭ, а также победители международных олимпиад не всегда подают документы в российские вузы. Такое заявление на заседании совета по науке и образованию сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он призвал проанализировать ситуацию и разобраться, поступают ли талантливые школьники в вузы и как трудоустраиваются.

Также Кравцов предложил организовать работу по сопровождению, анализу и закреплению выпускников на российских предприятиях.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин поручил правительству обновить схему приема на платное обучение в вузах, а также исключить и чрезмерный набор по специальностям, которые не пользуются высоким спросом.