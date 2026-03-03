Рестораны работают, туристы шутят про бесконечный отпуск: волгоградка — о жизни в Шардже после ударов

Волгоградка Кристина, которая не смогла вылететь из ОАЭ, рассказала об обстановке в регионе, сообщили novostivolgograda.ru.

Россиянка рассказала, что сейчас находится в Шардже. Покинуть ОАЭ планировала 28 февраля, но рейс отменили. Российских туристов расселили в местном отеле. По ее словам, обстановка в городе контролируемая. Большое количество людей появляется в парках вечером, что обусловлено Рамаданом. Отдыхающие спокойно проводят время.

По мнению россиянки, многие туристы спокойно переживают изменения в графиках отлетов. Трудоустроенные россияне обеспокоены, как их отсутствие отразится на работе. Некоторые отдыхающие относятся к ситуации с юмором: шутят, что отпуск продлился. Однако неопределенность — главное, что не позволяет расслабиться.

«Все абсолютно спокойно. Люди гуляют, дети играют», — рассказала россиянка.

Кристина отметила, рестораны и кафе, пляжи и музеи продолжают работать в привычном режиме. Несмотря на спокойную обстановку, люди интересуются новостями.

«Мечети тоже — мы даже слышим службы. Жизнь идет совершенно спокойно», — сообщила девушка.

В воскресенье, 1 марта, в Шардже произошло возгорание. СМИ по-разному осветили событие. Российские источники утверждали, что причиной стало падение обломков БПЛА, местные — короткое замыкание на складах.

«Мы в эпицентр не ходили, потому что все-таки думаем о безопасности. Возгорание было бесшумным. Потом проехали машины с сиренами, и снова тишина», — отметила туристка.

