Ретроградный Меркурий встретился с Марсом: почему пятница 13-го может стать днем возвращения бывших?

Пятница, 13 марта 2026 года, обещает стать необычным днем: астрологи предупреждают о редком сочетании планет, которое повлияет на настроение и поступки миллионов. В этот день встречаются ретроградный Меркурий и Марс, а Луна остается в знаке Козерога. Такая комбинация создает энергию, которую можно использовать как для карьерных рывков, так и для наведения мостов в личной жизни, сообщил REGIONS.

Что несет этот день

Луна в Козероге делает людей собраннее и ответственнее. Это время, когда проще сосредоточиться на важных задачах и не распыляться по пустякам. Ретроградный Меркурий, который пробудет в этом положении еще около недели, подталкивает к пересмотру старых проектов и возвращению к людям из прошлого.

«Козерог — это про дисциплину, структуру и долг. Сегодняшняя энергетика идеально подходит для того, чтобы навести порядок в делах, доделать то, что откладывалось, и проявить ответственность. Пользуйтесь этим, если в пятницу у вас есть рабочие задачки, скучные таблички и незаконченные дела», — отмечает астролог Мария Волкова.

Тонкости в отношениях

Если судьба снова сводит вас с кем-то из бывших, астрологи советуют подходить к этому осознанно. Прежний сценарий приведет к прежнему финалу. Новый виток возможен только при изменении модели поведения.

Из-за соединения с Марсом многие станут вспыльчивее и резче. Это касается и водителей, и тех, кто привык выяснять отношения дома. Прежде чем напомнить партнеру о его ошибках восьмилетней давности, лучше взять паузу и подумать о последствиях.

Особое внимание стоит уделить словам. Сарказм и колкости в этот день могут ранить сильнее обычного. Если не хотите потерять друзей или отпугнуть новых знакомых, лучше выбирать выражения.

«Если вдруг вы чувствуете тягу к чему-то, что уже когда-то с вами бывало, не сомневайтесь и начинайте шевелиться в эту сторону. Ретроградный Меркурий — идеальное время, чтобы исправлять ошибки», — рекомендует специалист.

Ранее сообщалось, что иеромонах Феодорит призвал верящих в ретроградный Меркурий чаще ходить в церковь.