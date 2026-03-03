Иеромонах Феодорит высказался о ретроградном Меркурии

Пока интернет пестрит страшилками об очередном периоде ретроградного Меркурия, сулящем сбои в технике, ссоры и прочие напасти, в Русской православной церкви призвали не поддаваться панике. Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) напомнил, что никакая планета не способна управлять человеческой судьбой, пишет портал « Пронедра ».

По словам священника, увлечение астрологическими прогнозами — не более чем суеверие, чуждое православному мировоззрению. Тем, кто все же подвержен этому предрассудку, батюшка посоветовал чаще бывать в храме и молиться. Это поможет избавиться от ложных страхов и сосредоточиться на настоящем.

Иеромонах подчеркнул, что церковь категорически отвергает влияние любых астрономических событий на ход истории и жизнь человека. Попытки списать неудачи на положение планет противоречат христианскому учению о Промысле Божием и свободе воли. Если бы Господу было угодно дать людям такие знания, Он бы их открыл.

К слову, астрономы с церковью солидарны в отрицании астрологии, хоть и с других позиций. Ученые давно объяснили, что ретроградное движение планет — это всего лишь оптическая иллюзия, вызванная разной скоростью движения небесных тел. Никакого физического воздействия на Землю оно не оказывает.

Однако церковь, в отличие от науки, предлагает не просто отрицать суеверия, а замещать их живой верой: молитвой, участием в таинствах и добрыми делами.

