Рецензия KubanPress: сериал «Казанова 2. В бегах» удивит любовной линией
Рецензия KubanPress: сериал «Казанова 2. В бегах» удивит любовной линией героев
Фото: [Медиасток.рф]
В эфире российских телеканалов транслируют сериал «Казанова 2. В бегах», сообщил kubanpress.ru. Редакция подготовила рецензию на премьерную киноленту.
По данным издания, главный герой привык добиваться внимания абсолютно любой женщины. Однако во втором сезоне появится героиня, которая данный стереотип разрушит. В итоге в сериале появится интересная любовная линия.
По мнению редакции, сериал станет ностальгией для многих россиян, которые жили в период СССР. В сценах упоминаются о времени, когда многие продукты было сложно достать, но благодаря «связям» удавалось раздобыть даже деликатесы. События разворачиваются в 1980 году, когда страна ожидала проведения Олимпийских игр.
По данным издания, главный герой — мошенник. Сериал сочетает в себе разные стили: детектив, мелодраму, историческую драму. Зритель может догадаться, чем закончится история. Однако интерес от этого не теряется. По мнению редакции, хочется наблюдать за развитием событий в истории ловеласа.
«В целом второму сезону сериала «Казанова 2. В бегах» удалось сохранить основную концепцию и ритм, который был задан создателями в первом сезоне. Здесь перед зрителями предстанет не только большая любовь и проблемы из прошлой жизни, но и внутренняя борьба главного героя, которая сделает персонаж Антона Хабарова более человечным, вызывая у зрителя еще больше симпатии», — сообщил kubanpress.ru.
Ранее сообщалось, что министр культуры РФ негативно оценила современные ремейки советского кино.