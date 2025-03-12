Рецензия KubanPress: сериал «Казанова 2. В бегах» удивит любовной линией

По данным издания, главный герой привык добиваться внимания абсолютно любой женщины. Однако во втором сезоне появится героиня, которая данный стереотип разрушит. В итоге в сериале появится интересная любовная линия.

По мнению редакции, сериал станет ностальгией для многих россиян, которые жили в период СССР. В сценах упоминаются о времени, когда многие продукты было сложно достать, но благодаря «связям» удавалось раздобыть даже деликатесы. События разворачиваются в 1980 году, когда страна ожидала проведения Олимпийских игр.

По данным издания, главный герой — мошенник. Сериал сочетает в себе разные стили: детектив, мелодраму, историческую драму. Зритель может догадаться, чем закончится история. Однако интерес от этого не теряется. По мнению редакции, хочется наблюдать за развитием событий в истории ловеласа.

«В целом второму сезону сериала «Казанова 2. В бегах» удалось сохранить основную концепцию и ритм, который был задан создателями в первом сезоне. Здесь перед зрителями предстанет не только большая любовь и проблемы из прошлой жизни, но и внутренняя борьба главного героя, которая сделает персонаж Антона Хабарова более человечным, вызывая у зрителя еще больше симпатии», — сообщил kubanpress.ru.

Ранее сообщалось, что министр культуры РФ негативно оценила современные ремейки советского кино.