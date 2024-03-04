Рецензия на фильм «Дюна-2» от редактора ИА «РосБалт»

Несмотря на то, что премьерный фильм является продолжением космического эпоса режиссера-визионера Дени Вильнева, смотреть его можно как отдельный фильм. Привязки к первой части практически нет.

Редактор ИА «РосБалт» отмечает, что находился в постоянном напряжении все два с половиной часа просмотра, хотя на первый взгляд сюжет кажется незатейливым. В фильме «Дюна-2» много ассоциаций с современностью. На первый взгляд, события происходят на фантастической планете, но отсылка есть на недавнюю пандемию, на то, как мировые политики делят мир, на важность нефтяных залежей для страны и риск ядерной войны для всего мира.

В фильме заметно четкое противостояние добра со злом. Конец «Дюна-2» дает четкое понимание, что зрителей ожидают съемки третьей части и продолжение истории.

Герои одеты в обтягивающие костюмы, но это не придает им сексуальности. Смысл фильма намного глубиннее.

Ранее жители Приморского края поделились впечатлениями от премьерного фильма «Мастер и Маргарита», который до сих пор можно посмотреть в кинотеатре некоторых городов. Фильм не снят полностью по сюжету романа Михаила Булгакова, что вызывает определенные дискуссии в обществе.