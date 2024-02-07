Жители Приморья поделились впечатлениями от фильма «Мастер и Маргарита»

Главная особенность кинопремьеры в том, что фильм длиною 2,5 часа снят по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», то есть в нем встречается много отличий от самого произведения.

Некоторые россияне сомневаются, стоит ли смотреть фильм из-за скандальной истории о поддержке режиссера ВСУ. Если опустить политические разногласия и оценивать исключительно художественную работу, то некоторые жители Приморья высоко оценили актерский состав.

«Цыганов и Снигирь — отличная пара не только в жизни, но и в кино. Август Диль, сыгравший Воланда — это изюминка фильма. Работа с Тарантино дала свои плоды», — поделился с корреспондентом «Восток-медиа» своим мнением кинолюбитель из Владивостока.

Некоторые кинолюбители положительно отреагировали на то, что фильм не дублирует сюжет романа, а имеет свои особенные сюжетные линии.

«Создатели смогли по-новому рассказать историю Мастера, Маргариты и Воланда, сохранив в себе все прелести первоисточника и добавив свое авторское видение», — поделился с корреспондентом «Восток-Медиа» своим мнением о фильме Владислав, кинолюбитель из Владивостока.

Встречаются отзывы совершенно другой тональности:

«Меня дико раздражал новый Коровьев, Азазелло — это вообще трэш — какой-то бездарный гастарбайтер… Воланд на четверочку. Мастер — пять с минусом, Маргарита — четыре с плюсом. Остальные — весьма посредственно», — комментирует тематический пост в одном из приморских телеграм-каналов пользователь Юлия.

«Ужасного злодея сделали из советской власти. Дикая антисоветчина», — поделился своими впечатлениями с корреспондентом «Восток-Медиа» житель Владивостока.

Ранее стало известно, как 44-летний исполнитель главной роли в «Мастере и Маргарите» Евгений Цыганов реагирует на критику нового фильма.