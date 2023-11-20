Рецепт тыквенного супа от шеф-повара Александра Бельковича опробован редакцией NewsNN

Редакция NewsNN подтверждает, что суп, приготовленный по рецепту шеф-повара Александра Бельковича, получается вкусным и не требует много времени для приготовления. Ингредиенты: лук, чеснок, сливки, специи и, конечно, тыква.

В разогретую кастрюлю кладут нарезанный полукольцами лук и порезанный кубиками чеснок. Обжаривают продукты на любом масле. Следом добавляют тыкву. Овощ предварительно разрезают на части любой величины. Тыква тушится до мягкости. Затем заливают все кипяченой водой и оставляют кипеть минут на 10-15.

По истечению времени добавляем сливки. При желании можно сбрызнуть все лимонным соком, но не переусердствовать, чтобы смесь не свернулась. Теперь пришло время добавлять специи и выключать плиту. При помощи блендера измельчают ингредиенты.

«Для подачи Белькович советует также добавить в тыквенный крем-суп обжаренную грудинку. Для этого ее нужно нарезать соломкой (или как больше нравится) и положить на разогретую сковородку без добавления масла. Через пару минут приправить паприкой и выключить плиту.» - отмечает NewsNN

Диетолог Анастасия Кондаурова объяснила интернет-изданию «Подмосковье Сегодня», кому не стоит употреблять тыкву, несмотря на ее полезные свойства.