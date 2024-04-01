Reuters: Иран предупреждал Россию о готовящемся под руководством ИГИЛ* теракте

Три независимых источника подтвердили Reuters , что Иран информировал Россию о том, что на территории страны случится масштабный теракт.

Первый источник сообщил, что в Иране во время допроса арестованных, причастных к взрывам на территории государства, стало известно о готовящимся теракте в России.

«За несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри России, которая была получена в ходе допросов арестованных в связи со взрывами в Иране, приведшими к жертвам», — сказал один из собеседников агентства.

Второй источник проинформировал, что несколько боевиков уже выехали для совершения теракта в Москву. Их подготовкой, как и тренировкой и обучением других террористов, занимались представители ИГИЛ*. Тегерану не удалось выяснить точное место и время теракта.

Третий источник также подтвердил информацию, что Тегеран поделился с Москвой данными о готовящимся теракта. Это произошло накануне трагических событий в «Крокус Сити Холле».

«Поскольку Иран в течение многих лет был жертвой террористических атак, иранские власти выполнили свой долг предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов», — пояснил третий источник, высокопоставленный сотрудник спецслужб.

Журналист Reuters попросил пресс-секретаря президент РФ прокомментировать данную информацию. Дмитрий Песков отрицает, что Кремль знал о возможном теракте.

Власти США также сообщали, что передавали Москве информацию о возможном теракте. Эксперты же отмечают, что даже имея данные о возможном теракте, без точных деталей (места, даты и времени) предотвратить трагические события практически невозможно.

Ранее мы сообщали, что жена одного из убивавших людей в «Крокус Сити Холле» потеряла сознание, узнав о причастности своего супруга к теракту. Женщина до сих пор находится в реанимации.

* запрещенная на территории РФ террористическая организация.