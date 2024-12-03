Reuters: Китай прекратит экспорт в США материалов для производства оружия

Китай запретит поставлять на экспорт в США галлий, германий, сурьму и сверхтвердые материалы, которые можно применять в разных сферах, в том числе в военной, сообщил Reuters со ссылкой на министерство торговли.

Издание обращает внимание, что заявление было сделано на следующий день после того, Вашингтон в очередной раз ввел ограничительные меры в отношении китайского сектора микросхем. Распоряжение вступает в силу незамедлительно. В документе указано, что будет осуществляться более строгий учет использования графитовых изделий, которые поставляют в США.

«В принципе, экспорт галлия, германия, сурьмы и сверхтвердых материалов в Соединенные Штаты не разрешается», — Reuters публикует положение из заявления министерства.

Издание отмечает, что Пекин начал вводить ограничительные меры в 2023 году. Однако сейчас они в первую очередь распространяются на США. Причина — обострение ситуации на рынке из-за сложных взаимоотношений между США и Китаем. Решение принято в преддверии вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Согласно данным китайской таможни, Китай не поставлял в США кованый и некованый германий или галлий в нынешнем году. Данные ведомства актуальны по состоянию на октябрь.

В свою очередь США ввели ограничения против китайской полупроводниковой промышленности в третий раз за три года. Они затронули деятельность 140 компаний. Издание напоминает, что будучи президентом США Дональд Трамп вел торговую войну против Китая. Последние заявления политика свидетельствуют о его намерении продолжить работу в данном направлении.

Ранее сообщалось, что МИД Китая отреагировал на заявления Трампа о намерении ввести пошлины для стран БРИКС.